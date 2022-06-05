大立光(3008)自結5月合併營收為31.48億元，月增0.63%，由於部分客戶新機開始拉貨，大立光表示，6月拉貨動能會比5月好。

大陸華東地區封城致使電子產業供應鏈不順，且智慧型手機終端需求疲弱，大立光5月合併營收為31.48億元，月增0.63%，年減6.15%，累計前5月合併營收為164.09億元，年減11.6%。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品占大立光5月合併營收比重10%到20%，10M以上產品占50%到60%，8M產品占營收比重0%到10%，其他產品約占30%到40%。

上海及昆山等地區因大陸本土疫情趨緩加速復工，智慧型手機品牌廠重啟拉貨，讓停滯的智慧型手機市場需求回溫，大立光表示，由於部分客戶新機開始拉貨，6月會比5月好。

大立光將於6月8日舉行股東會，通過2021年財報，並改選董事，大立光執行長林恩平也將在會後說明下半年的營運展望。

林恩平在日前法說會表示，今年高階機種蠻多的，8P機種有變多，潛望鏡頭也有升級，解決原本視為物理特性鏡頭flare(雜訊光)問題的技術今年應該也有客戶導入，只是大家對高階產品賣得好信心還是不高；不過，隨著大陸全面復工、下半年蘋果及非蘋手機品牌廠新機陸續上市，市場預期，大立光下半年營運可望重回成長，逐步擺脫上半年谷底。