嘉義市一間牛肉麵店在臉書上發文，透露端午節遇上一名客人透過外送平台下單2碗牛肉麵，卻在備註欄要求免費加6份麵，另外裝成6碗，加上原訂單共計8碗，讓他忍不住直呼被客人玩弄，餐飲業真不好做。

「我們被玩弄了嗎？」嘉義市這間牛肉麵店老闆在臉書社團《foodpanda 店家交流平臺》發文，透露端午節連假期間，有客人透過外送平台下單2碗半筋半肉牛肉麵共440元，卻在備註欄表示要加6份麵，並幫他裝成6碗牛肉湯麵，加上原本訂的2碗牛肉麵，共計8碗麵，附註「沒有牙齒，麻煩幫我麵煮爛一點。謝謝。」

該老闆無奈指出，外送平台每100元抽成32元，下單平台上亦設有加麵區，每次收費20元，他願意免費給碗、餐具、好喝牛骨熬的高湯，也可以麵煮爛一點，唯獨無法免費加麵，盼請客人若要加麵請乖乖付費加點。

該老闆也感嘆，現在經濟不景氣，物價膨脹再加上疫情影響，店租也是一筆錢，餐飲業者賺沒幾塊錢，希望客人能體恤餐飲業者，因為他們真的很可憐。

貼文曝光後，不少網友回應，「這沒照做會不會被退費啊，叫2碗做8碗還真是恥度無下限」、「有做半筋半肉牛肉麵2碗給她，還多加湯。其他的就不鳥他」、「不直接點8碗就好」、「這單不拒接說不過去，太扯了啦，還8碗麵…臉皮真是世界無敵厚」、「這背後的故事一定令人暖心」、「辛苦店家了…」、「無齒之徒的聚餐」。