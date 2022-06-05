新光醫院婦產科名醫林禹宏4年前罹患血癌，接受兒子的骨髓移植1年多後突然出現多重器官排斥，戴上呼吸器。去年3月開始肺功能快速下降，必須肺臟移植才能活。而在一年的等待過程中，又經歷了移植前夕臨時喊卡的煎熬，但他不放棄希望，3月31日成功完成肺臟移植，昨（6/4日）在臉書最新PO文，表示花了1個月復健終於下床走出第一步。

「你的一小步，我的一大步。」林禹宏昨天（6/4日）在臉書表示，肺臟移植手術後，每天從早到晚的運動復健，花了一個月才能夠下床，到昨天終於能夠踏出第一步。雖然走10步就要休息，但這已經是他移植2個月以來最大的突破。

林禹宏指出，使用呼吸器2年與裝上葉克膜2個月，肌肉不斷萎縮，再加上去年12月3日住進加護病房後都躺在床上，肌肉萎縮更快，需要長期復健才能恢復正常人的生活，「感謝台大徐紹勳主任及醫療團隊、我的家人、過程中每個人的一點點，還有在身後捐出肺臟的大愛。期待走出加護病房的那天，帶著捐贈者的肺臟，繼續實現我們的心願。」

新光醫院婦產科名醫林禹宏4年前罹患血癌，接受兒子的骨隨移植後快速康復回到醫院上班，但1年多後疑似出現不好的細胞，再次輸入幹細胞後造成多重器官排斥，甚至出現目前醫學無法治療的肺部反排斥，必須24小時仰賴呼吸器維生，去年3月開始肺臟功能快速下降，須接受肺臟移植才能活下來；去年12月病情突然惡化送醫，搶救後在台大醫院等待肺臟移植。

今年3月6日林禹宏本來有一次肺臟移植機會，當天下午護理師都已經要他開始禁食，將近一年的等待，終於等到重生的這天。然而與胸腔外科徐紹勛主任討論後，覺得捐贈者的肺臟狀況不好，勉強移植風險太高，最後決定放棄，心情也急轉直下，在加護病房已經躺3個月，每天都期盼可以收到移植手術通知，可是卻一再失望，但他想起在婦科門診常遇到試管嬰兒做了10年以上，都不放棄希望的媽媽，最後在他手上成功懷孕，「如果她們都能夠堅持，我有什麼理由可以放棄？」最後終於在3月31日盼到肺臟，完成移植手術。

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