43歲女明星李蒨蓉，17年前嫁給身價20億運動鞋CEO，過起豪門貴婦生活，婚後育有2名兒子，經常在社群PO出日常點滴，近日分享出門蹓狗曬黑慘況，原本一雙美腿白嫩光滑，出門遭受太陽毒曬30分，返家雙腳早已由白轉黑，不僅粉絲替她感到很心疼，就連她本人都無奈自嘲：「現在不敢照鏡子」。

李蒨蓉近來苦於台北太陽過強，兩雙美腳竟慘遭紫外線毒手。1日她帶著家中愛犬出門散步，在短短30分鐘內，竟雙腳就明顯出現色差，於是她便在FB發文抱怨，「我只是出門遛狗散步30分鐘…腳就曬黑成這樣，現在不敢照鏡子。」配上曬黑照片後，只見她的腳背和小腿轉黑，更僅有少數被鞋子包覆部位呈白色。

李蒨蓉帶著愛犬到草地玩,腳下涼鞋沒完全包好，導致她的雙腳變成木炭。(圖/李蒨蓉 FB)

李蒨蓉雙腳被太陽直射過後，網友都被嚇呆直喊好像男生的腳。(圖/李蒨蓉 FB)

當天李蒨蓉穿著1雙粉色拼接涼鞋，美鞋上方露出大片空隙。李蒨蓉提醒民眾道：「今天台北太陽好大，聽說下午有雷陣雨，祝福各位平安健康、防曬保持乾爽。」看見雙腳慘況直說：「哈哈獻醜了」。有網友就笑虧她說「本來嫉妒妳如雕像般完美地巨星瓜子臉，現在平衡多了」，她則搞笑回道：「我有一雙醜腳丫。」

其他網友眼見美腳轉黑，替她感到心疼，「紫外線太強了」、「一下曬黑了，陽光很烈的」、「以為是男人的腳」、「今天有夠熱出門一直流汗」、「辣媽變成雙色腳了」、「穿涼鞋的痕跡」、「這是男生的腳嗎」、「這是妳的腳嗎夏天到囉～」引起一陣熱議。