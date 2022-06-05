南韓動感天后李孝利近期與「金牌製作人」金泰浩合作真人秀綜藝《首爾 Check in》，紀錄她從濟州島到首爾的日常生活與忙碌的工作行程。而在最新的一集裡，她除了分享前陣子自己誤把確診當成感冒的荒唐過程，也公開確診後所引發的後遺症，引起網友熱烈討論。

雖近期南韓確診人數逐漸趨緩，但演藝圈中大部分的藝人都曾確診，其中也包括「國民妖精」李孝利，她近期在實境秀節目《首爾 Check in》中，也透露她曾沒想過自己會染疫，因此前陣子她出現喉嚨痛等症狀時一直以為只是感冒，喝了一杯紅酒後反而得到舒緩，就一口氣灌掉一整瓶，但沒想到隔天就是痛苦的開始，因身體痛到受不了，被緊急送往醫院才知道自己確診，讓她忍不住自嘲「真的不要以為自己身體很好」。李孝利接著表示，自己確診康復後也出現外人所謂的「味覺喪失後遺症」，無論是酸的、辣的等重口味，她都感覺不太出來，只覺得不夠味，因此現在她都只能一個人吃發酵很久的泡菜配著三餐吃。

另外，李孝利雖染疫但老公李尚順卻沒有被感染，因此藉此猛虧老公表示，很多小孩確診後仍跟媽媽一起睡，因為媽媽得照顧孩子怎樣都會被傳染，就如同她跟老公的狀態，但她一確診後老公便立刻與她分房睡，讓她忍不住表示「你超無情，馬上就跟我分房睡，雖然理性上可以理解」，而一旁的李尚順則笑著表示「你要感到慶幸我沒被傳染，這樣才能照顧你」趁機放閃。但李孝利也接著吐槽「既然都跟我分房睡了，那幹嘛還用我用過的口罩出門」，李尚順則反擊「誰叫你把用過的口罩亂丟害我拿錯」，但李孝利反而開心表示「這代表著我們真的是生命共同體，就像戰友一樣」夫妻倆逗趣的互動再度笑翻一票粉絲。