好萊塢巨星強尼戴普(Johnny Depp)與前妻安柏赫德(Amber Heard)的誹謗官司，纏鬥多時終於有結果，強尼戴普連拿7個「Yes」勝訴，眾人除了關心3億賠償金支付問題及女方喊話上訴外，也關心因這場婚姻而重挫事業的強尼戴普，是否會因這回大獲全勝，而有望拿回他的經典角色，業界有消息指出，迪士尼已準備好要找強尼回歸演出傑克船長一角。

強尼戴普自與安柏赫德互訴家暴後，形象一落千丈，不僅近乎遭到好萊塢封殺，甚至丟了《神鬼奇航》傑克船長及《怪獸與牠們的產地》葛林戴華德等兩大代表角色，在與前妻的誹謗大戰中，強尼戴普曾說就算迪士尼給他3億美金跟100萬頭羊駝，他也不會回歸《神鬼奇航》系列電影，而如今官司勝訴，強尼戴普激動表示6年前他的生活被永久改變了，感謝法院及他的團隊幫助他走到勝訴這一步，「好事不遠了，新的篇章終於開始」。

如今強尼戴普一掃汙名，外界皆關心他的事業方面是否也能重返榮耀？據《時人》報導，有迪士尼高層像接受訪問，透露最近《捍衛戰士》隔了36年再推出續集，不僅反映熱烈，票房也大開紅盤，在好萊塢掀起一股重啟經典的潮流，而強尼戴普演活了《神鬼奇航》的傑克船長，該高層透露，該系列很可能會重啟，且「傑克船長」這個角色對公司來說意義重大，根本是個「龐大寶庫」充滿商機，而他們也已經準備好重金要找強尼回歸，且認為強尼戴普答應的可能性很大。

而對於這個消息，迪士尼官方尚未給出回應，但據《每日郵報》報導，公關專家恩格邁爾(Juda Engelmayer)，官司勝訴雖然能讓強尼戴普重拾演員身分，但之後接演的角色仍會受到影響，覺得他比較可能接到獨立電影劇本，或是演反派、罪犯或是黑幫成員，重返主流螢光幕前應該是沒問題的，但要再攀上堪比往日事業巔峰，可能有難度。