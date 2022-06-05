國立中央大學台灣經濟發展研究發佈5月份消費者信心為67.81點，較上月份下跌3.96點，其中觀察購買房地產時機指標及未來半年購買耐久性財貨時機指標的調查，由分數下降幅度來看較4月多，顯見民眾信心確實受到影響。台灣房屋首席副總裁周鶴鳴表示，下半年房市有這三大關鍵，包括1.疫情趨緩、戰爭會結束，市場資金熱錢相對過往仍然很多；2.短期預售屋投資客退場，部分資金長期規劃，轉向保值、收益產品；3.台灣產業回流，基本面看多未變，工業地產、商用不動產需求仍大。

周鶴鳴分析，台灣房市當前主要是國內疫情升溫、國際局勢不明的影響，短期客戶看屋量大幅減少，但現階段願意出來看屋的客戶需求較強烈，成交率反而提高了，近年房價漲幅大對首購影響較大，但對換屋族群影響不大。

此外，疫情結束後，服務業改變，電商發貨店、辦公室廠辦或是倉儲等需求持續，且遠距產業、工作室仍持續發展，透天型的住辦店合一產品需求將繼續提升，值得一提的是，受限連續三年的疫情，出國大幅銳減的同時，國內度假意外成為亮點，類度假休閒的別墅、農舍、農地，詢問度也相對提高不少。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，以房市供給面來看，台灣經濟研究院4月份公布營建業營業氣候測驗點為96.1點，較上月105.34點下跌7.85點，呈現連續第三個月下滑走勢且為2020年7月以來新低點。根據中央銀行4月份統計數據，象徵建商推案信心的建築貸款餘額為289.96百億元，續創歷史新高，較去年同期提高13.3%，但相較於去年成長幅度，建築貸款年增率增幅已明顯趨緩，主要受到央行針對土地限貸與嚴格控管成數等相關政策、營建成本居高不下等因素影響，使得建商推案態度轉趨審慎。

江怡慧說，短期物價膨脹壓力難解與經濟成長表現下修，影響民眾實質購買力、家庭所得與財富、就業狀況以及建商推案態度，預期民眾未來半年購屋意願，整體相較去年保守，自住需求將不排除遞延。