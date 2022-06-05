近年因科技發展與疫情帶動全球線上商業活動日益提升，各種網路攻擊也隨之增加，遇到DDoS攻擊時，不只駭客勒索行為可能令企業損失慘重，數位服務斷線更會嚴重影響使用者體驗，摩速科技Mlytics推出『Origin Shield』資安解決方案，搭配Mlytics自行開發的全球首個GMA(融合CDN加速器)，完整抵擋L3/L4與L7層的DDoS攻擊，全面保護超過百家客戶的雲端數位資產。

Mlytics結合AWS Shield優勢，協助全球客戶提升資安層級，Mlytics也將GMA、Origin Shield在AWS線上軟體商店(AWS Marketplace)上架。Mlytics共同創辦人暨執行長陳志輝表示，公司開發出GMA與Origin Shield解決方案，Mlytics平台也朝向生態系發展，讓客戶可以依照個別需求，在平台上管理數位資產，並可自由調度各種雲端服務，包括融合CDN、Origin Shield、DNS等。而Mlytics與AWS的深度合作，不僅藉由AWS的技術與領先優勢，能夠服務到全球更多的客戶，用戶更可享有跨CDN、跨平台的多元整合服務。

此外，Mlytics的24x7SOC(資安維運中心)團隊，透過各項監控工具即時掌握客戶的網站/APP服務狀況，並由專業工程師提供全年無休的第一線服務、狀況排查，以及顧問諮詢與DDoS防護策略，成功在2021年獲得ISO 27001認證。

防禦期間，若有任何CDN出現故障，Mlytics的DEM(數位體驗監控)系統會隨時檢測，並透過服務調度自動將流量移轉到其他高效的CDN上，以保障客戶的數位服務維持在最佳狀態。其中，電商『小三美日』就因為突然遭受DDoS攻擊，在使用Mlytics Origin Shield的解決方案後，成功在25分鐘內，成功緩解第一波攻擊當中93.5％的惡意請求，迅速恢復正常服務，同時也順利阻擋駭客接下來的數波攻擊；另外，Mlytics也成功在去年協助香港知名大學擋下DDoS攻擊，避免珍貴數位資產的嚴重損失。