37歲大陸男星徐海為擁一張俊俏臉龐，加上他演技精湛，靠著演技塑造了很多亦正亦邪的角色，他2017年主演的愛情片《臨時旅館》還曾入圍加拿大金楓葉國際電影節，不過，他近期則悄悄回農村老家擺地攤賣菜，則被網友嘲諷「擺地攤太慘」，對此，徐海為也展現高EQ說：「我一點都不慘，我沒什麼包袱，回家就跟大家一樣，是一個很普通的人」。

徐海為近期回農村老家務農、擺地攤賣菜，他也大方在抖音拍片分享賣蝦子、公雞、還有馬鈴薯、莧菜等影片，他感嘆，演員殺青等於失業，「其實演員工作很不穩定，拍完這個可能就不知道下一個在哪」，徐海為接著就說，農村務農、抓魚蝦的生活就特別有趣，徐海為還接地氣現身菜市場擺攤賣菜大方的說：「總有人說一個演員怎麼會去賣菜、這麼慘，我想說一點都不慘，我沒什麼包袱，有一顆平常心，在什麼場合就做什麼事，回家就跟大家一樣，是一個很普通的人」。

徐海為分享農村生活。（圖／取材自徐海為微博）

徐海為強調，賣菜和拍戲都是他人生的一部分而已，並提到，就算他不做家裡的務農工作，家人也必須要做這些工作，所以他能分擔就多分擔，徐海為還自豪說：「像我這樣的人，到哪天都餓不死」，並表示他雖然在外打拼多年，不過他回農村沒有不適應，反而多了一份親切，網友也紛紛讚徐海為的三觀正確。

從表演專科畢業的徐海為，在大學期間就拍攝不少廣告，而這也為他之後的演藝生涯奠定良好基礎，而徐海為畢業後先到話劇團就業，之後陸續演出《情感真相》、《說出你的秘密》、《特戰先鋒》等片，並在2014年以文藝片《虎皮楓木》獲得第23屆大陸金雞百花電影節優秀影片，2017年以愛情片《臨時旅館》入圍加拿大金楓葉國際電影節。