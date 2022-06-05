宇智(6470)受惠頻寬升級趨勢，5G、WiFi6將成為2022年營運成長主要動能，營收逐季成長下，也將推升獲利走高，法人樂觀預估，宇智2022年營收成長上看6成，每股獲利將逾6元大關。宇智股價近2個月一路走強，較台股大盤強勢，上周五股價收在63.6元，站穩所有均線之上，且近10日三大法人累計買超。

展望第二季，宇智增加導入4G Modem Module(數據機模塊)供應商的認證程序已完畢，不僅供貨穩定並提升出貨動能，美系5G Modem供應商供貨進一步增加，企業用路由器由4G升級至5G，並有利5G CPE出貨成長，美系的PMIC(電源管理IC)供貨增加，並加大在現貨市場採購力度，零組件供貨增加，故宇智第二季出貨可望呈現較大幅度的成長，且在5G CPE出貨量擴增下，有利毛利率持續向上，第二季毛利率可望優於第一季。

全年來看，宇智將受惠美國政府大力推動寬頻網路計畫，透過低廉資費方案推動5G FWA(固定無線存取網路)服務滲透率提升，中小企業也受惠此波寬頻網路建設，享有高速、穩定、安全又可以即時開通的網路連線，帶動5G CPE(Customer Premises Equipment)需求成長；另外，IoT產品方面，宇智長期在軟體、無線射頻技術的累積已爭取到美系企業級WiFi AP品牌業者訂單，預期第四季有機會出貨，法人預估，宇智2022年營收成長上看6成，每股獲利將逾6元大關，全年獲利年增逾8成。