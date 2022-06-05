大同(2371)首季毛利率衝上28.5%，創歷史新高，營益率轉正達11.54%亦創歷史新高。今年台股受到本土疫情升溫和美國科技股重挫以及俄烏戰爭等黑天鵝衝擊，股價由高點向下修正達3000點，不少科技股更是股價腰斬，但大同今年相對持穩。籌碼面，大同千張大戶高持股達77%；技術面，股價近期突破月線和季線；基本面，首季較去年同期轉盈，EPS為0.22元，不過負債比略偏高達77%。

大同與西門子能源，將結合優勢攜手合作，積極投入參與台灣風電能源市場的開發，提供兼具高運轉可靠度、在地化維運設計之特高壓絕緣開關設備。

大同9大事業體分別為重電、馬達、電纜、智慧電表、太陽能智慧能源、儲能系統、系統集成、家電、先端電子，法人預期，隨著各事業體體質調整有成，有望推升全年營運穩定成長。

以電表而言，看準全球布建智慧電表的趨勢，大同電表廠將全面鎖定在2028年全球市場規模逾557億美元的智慧電表戰場，原本的機械電表走過68個年頭之後，5月生產最後一批後隨即停產。1954年大同公司設立了台灣第一座生產電表的工廠，生產第一台國產自製的機械電表，在今年5月生產最後一批機械電表後，即將全面轉入智慧電表生產。