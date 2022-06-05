中方海軍003型航母

原本廣泛預料，解放軍的第3艘航母會在周五端午節下水，可是作業已推遲。由於先前中國海事局公告稱，打造這艘航母的上海江南造船廠有5艘商船將下水，以清空相關區域，軍迷原先預測，003型航母會在端午節下水。

然而，據《南華早報》（South China Morning Post）報導，中國海事局周四並未像2017年「山東」艦下水時般，發布公告，要往來商船避開有特殊安排的江南造船廠水域。反之，中國海事局2日的公告說，江南造船廠基於「作業需求」，港池挖深工程延期至2022年06月30日。

兩名接近中國軍方的獨立消息人士說，003型航母配備了尖端設備和技術，但它的下一階段建造可能有技術問題。

而華盛頓智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）周五公開的衛星圖像和分析顯示，003型航母的乾船塢已清空其他造船專案，可通往長江。CSIS說，周二拍攝的衛星影像顯示，在整個乾船塢注水，讓003型航母下水前，還需要完成前置作業。

After a long lull at the usually busy Jiangnan Shipyard, China is one step closer to launching its largest and most advanced aircraft carrier—the Type 003.



Learn more from the latest satellite imagery analysis: https://t.co/4L75gFF3Ji pic.twitter.com/rqsvPPvARy — CSIS (@CSIS) June 2, 2022

軍事分析家說，在003型航母做好戰鬥準備前，仍有漫漫長路要走。它下水只意味乾船塢內的部分打造作業完成，要是沒有發現漏水等問題，可望展開較全面的艤裝新階段作業。而艤裝作業涉及無數測試，這意味著 003 型航母海試前會在船塢再待上一陣子。

據北京海軍分析家李杰說，目前包括飛彈，還有精密的雷達等武器系統都還沒安裝。中方第一艘航母「遼寧」艦在2012年服役後，花了6年才發揮初始戰力（IOC）。而據央視說，解放軍第一艘自製航母「山東」艦還在朝發揮初始戰力的目標邁進。003 型航母擁有電磁彈射系統等，比前兩艘航母都先進的技術。

而北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明認為，它需要5年才能發揮初始戰力。他指出，003 型航母採用傳統動力，排水量約6.5萬公噸，只能和美國2009年退役的「小鷹」號航母（USS Kitty Hawk，CV 63）相提並論。此外，他強調，航母上最強大的武器就是艦載機，但003 型航母可望和「遼寧」與「山東」艦一樣，繼續配備殲-15「飛鯊」戰機。

另一方面，據《漢和防務評論》創辦人兼總編輯平可夫說，003艦可能需要長達10年。才能徹底發揮戰力。不過，他認為，它和「遼寧」與「山東」艦，還有大連及廣州造船廠打造的其他戰艦相比，在品質和做工上要好得多。