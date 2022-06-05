原本廣泛預料，解放軍的第3艘航母會在周五端午節下水，可是作業已推遲。由於先前中國海事局公告稱，打造這艘航母的上海江南造船廠有5艘商船將下水，以清空相關區域，軍迷原先預測，003型航母會在端午節下水。
然而，據《南華早報》（South China Morning Post）報導，中國海事局周四並未像2017年「山東」艦下水時般，發布公告，要往來商船避開有特殊安排的江南造船廠水域。反之，中國海事局2日的公告說，江南造船廠基於「作業需求」，港池挖深工程延期至2022年06月30日。
兩名接近中國軍方的獨立消息人士說，003型航母配備了尖端設備和技術，但它的下一階段建造可能有技術問題。
而華盛頓智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）周五公開的衛星圖像和分析顯示，003型航母的乾船塢已清空其他造船專案，可通往長江。CSIS說，周二拍攝的衛星影像顯示，在整個乾船塢注水，讓003型航母下水前，還需要完成前置作業。
軍事分析家說，在003型航母做好戰鬥準備前，仍有漫漫長路要走。它下水只意味乾船塢內的部分打造作業完成，要是沒有發現漏水等問題，可望展開較全面的艤裝新階段作業。而艤裝作業涉及無數測試，這意味著 003 型航母海試前會在船塢再待上一陣子。
據北京海軍分析家李杰說，目前包括飛彈，還有精密的雷達等武器系統都還沒安裝。中方第一艘航母「遼寧」艦在2012年服役後，花了6年才發揮初始戰力（IOC）。而據央視說，解放軍第一艘自製航母「山東」艦還在朝發揮初始戰力的目標邁進。003 型航母擁有電磁彈射系統等，比前兩艘航母都先進的技術。
而北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明認為，它需要5年才能發揮初始戰力。他指出，003 型航母採用傳統動力，排水量約6.5萬公噸，只能和美國2009年退役的「小鷹」號航母（USS Kitty Hawk，CV 63）相提並論。此外，他強調，航母上最強大的武器就是艦載機，但003 型航母可望和「遼寧」與「山東」艦一樣，繼續配備殲-15「飛鯊」戰機。
另一方面，據《漢和防務評論》創辦人兼總編輯平可夫說，003艦可能需要長達10年。才能徹底發揮戰力。不過，他認為，它和「遼寧」與「山東」艦，還有大連及廣州造船廠打造的其他戰艦相比，在品質和做工上要好得多。
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