【愛傳媒楊德遠專欄】日本人在1895年來到台灣，從1898到1908花了10年的時間，從基隆到高雄，建築了這一條長400公里台灣鐵路縱貫線。但是從三義到豐原，短短的23.6公里卻花了四年，可見這段工程非常的難，因為他有四座橋樑、九個山洞，所以工程進度非常慢。政府在民國87年因單軌經常錯車、等車很浪費時間，坡度很大、載重量很少，彎度太大、速度不能提升，於是就把三義到豐原這一段鐵路廢掉，叫做舊山線。另外開闢了新山線，就是在三義火車站的南邊挖了一個隧道，叫三義隧道，長7728公尺，把彎彎曲曲的鐵路拉直，且鋪設雙軌，所以以後火車行駛，省時又有效率多了。

現在看到對面那個隧道就是7號隧道。7號隧道，是台灣鐵路工程工程最難、最後一個完工的隧道。這個山洞是岩盤結構，是一個大水缸，是裡面空心的，所以早期世界的鐵道迷來台灣參觀鐵路，一定會走這一段。因為當幾百噸的火車頭，錘下山洞時，產生的那種重低音，超級重低音的音響效果，聽到令人爽快無比。

這個地方的老地名叫做內社。台灣地名有一個特徵，凡是地名有社這個字存在的，就是原住民住的地方，例如新社、霧社、大社等。如果是地名有莊、街的就是漢人住的地方，例如新莊、銅鑼莊、三義街。因這個地方地名叫內社，就可以知道這裡是原住民族住的地方，這個原住民族叫做巴宰族。巴掌的巴，宰相的宰。

各位可能很少聽到巴宰族這個族的名稱。但是最近公視做了一部電視劇叫做《斯卡羅》，《斯卡羅》是講南部的原住民的故事。我們在地講的就是講巴宰族。巴宰族是台灣很奇特的一個原住民族，聯合國認為台灣的巴宰族是全世界最古老的原住民族之一。所以在地的巴宰族人，即使台灣不是聯合國的會員國，他還是可以直接出席聯合國的世界原住民大會，但是他在台灣卻不能出席台灣的原住民會議。為什麼？因台灣的政府不承認他是原住民。但是巴宰族的祖先，在清朝雍正皇帝時代，協助清政府平定台灣內亂有功，所以清政府就把大安溪以南、大肚溪以北，東到山，西到海，這廣大台灣的中部平原送給他，建立了台灣中部王國，也變成台灣最大的地主。

早期漢人到台灣必須向原住民承租土地，當佃農，到原住民家去做工，當幫傭。所以漢人稱巴宰族人為番頭家，也就是說巴宰族原住民是大老闆，漢人只能當佃農和當傭工。

當巴宰族來到這塊皇帝給他的鯉魚潭土地開墾的時候，在這塊土地和苗栗東邊的高山，和泰雅族發生領域重疊而產生爭執，因泰雅族會出草殺人，所以巴宰族人不方便到這邊來開墾，只好運用招租的方式請人來開墾。這個時候有三個姓林的漢人接受招租，來這邊協助巴宰族開墾，這三位接受招租的林姓漢人，於是組成了一個墾號，叫做林合成墾號，進行開墾工作。林合成墾號對巴宰族人非常得好，第一、幫他們建立防禦工事，這個防禦工事客家話叫做「銃櫃」（見照片），也就是有武裝的碉堡瞭望台，有一櫃、二櫃、三櫃、四櫃、五櫃、六櫃、七櫃、八櫃、九櫃，這些櫃址就變成了三義的地名。三櫃就在各位所站的地方，八櫃就西湖渡假村近。七櫃就是現在的龍騰斷橋附近。

其次也做了上城、下城給巴宰族人住，保護他們的安全。

第三、也教他們由漁獵生活改為農耕生活。要耕田的話，必須要有水，所以教他們堵水鑿圳，修築灌溉系統，灌溉下面的平原，變為四百多甲的良田，所以鯉魚潭大平原變成三義的大穀倉。

後來巴宰族人為了感謝這三位漢人的幫忙。於是就把這個潭命名為做「林大公潭」。阿公的公，表示感謝和紀念。

（未完待續）

作者為教育博士，國小校長退休

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