看來勇士前鋒「追夢」卓雷蒙格林沒打算繼續在總冠軍賽G2低迷下去！卓雷蒙格林5日受訪表示，「大家好像都在說，塞爾提克前鋒塔圖不會在G2繼續表現掙扎，那麼我也不會像G1一樣表現糟糕了，我們絕對會在下一場防守住該守住的人。」

到現在卓雷蒙格林仍不認為G1爆冷落敗，自己必須扛下最大的責任，「我們全隊打完前3節之後有點放鬆了，也讓塞爾提克打得太舒服了，所以他們才有辦法在末節擁有極高的投籃命中率且完成逆轉，我們需要更專注在防守，發揮更多能量。」

就算常在推特發文抱怨，卓雷蒙格林甚至放話自己從來不看推特，「老實講，我從來不會看推特，所以我講出的事情，是我知道人們會說出那些話，我真的不會去看別人的推文，我知道那些惡意挑釁的言論到底怎麼樣，那就是他們會說出的事情。」

「這是一個屬於流量與標題黨的時代，」卓雷蒙格林表示，「誰能講出最誇張的事，誰就可以擁有高流量，所以你必須想辦法遮蔽噪音。但只有你夠出色才會有噪音，沒人會去討論那些沒進季後賽的球隊，因為沒人在乎，在我看來，噪音是種讚美。」