三福化(4755)挾著大陸上海開始解封，電子、半導體市場需求升溫，又有新產加持，累計上週五個交易日股價漲幅達23.56%。

三福化越南材料新廠與氣體新廠已經投產，預期第2季氣體產能可望再增加，而顯影劑回收處理維持滿載，第3季將會再添5,000噸產能，在新的產能陸續加入之下，下半年營運可望再向上攀升。

三福化首季EPS創歷史新高，4月營收年增7成，5月營收表現也受到看好。法人指出，三福化第2季、第3季都有新的產能加入，營運動能十足，今年全年度的獲利表現值得期待。