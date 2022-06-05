落石掉落地面後碎成碎片砸中陳女（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣端午節吸引不少遊客前往，來自台中市豐原區的1家4口，4日到泰安鄉清安村豆腐街出遊，其中35歲的陳姓小女兒，被掉落地面的落石碎片擊中，導致她手腳受傷，所幸送醫治療後沒有大礙。

豆腐街的步道意外時有所聞，2020年12月也曾有柯姓父子，被斷裂樹幹打到顱內出血送醫；當地攤商也有被枯木砸傷的經歷，只因發生意外地點一旁就是山壁，山壁上則有小樹林，若有雨災、風災，就會發生落石、枯木掉落等情況。

根據了解，這次意外發生是1家4口4日下午到豆腐街遊玩，他們一行人逛完豆腐街正準備離去，突然間有塊大石塊從山壁邊坡掉下來，大石塊砸中地面後，瞬間碎成數塊碎片，當時在旁的陳女來不及反應，被碎石打中不慎跌倒，導致她右小腿、右手臂撕裂傷，所幸經送醫治療無大礙，而現在還留有大、小石塊，不過遊客仍絡繹不絕。

泰安分駐所指出，目前已將事發地點拉起封鎖線，請民眾前往時注意安全，最近是梅雨季節，山區又有午後雷陣雨，容易有落石發生，呼籲到山區旅遊的民眾要注意安全，到有警告標誌區域，務必提高警覺以免發生意外。