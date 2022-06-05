在疫情之下，數位學習成了不可抵擋的趨勢。教育部從2007年起辦理數位學習碩士在職專班，開放大專校院特定領域系所辦理以數位學習方式修習碩士學位，累計畢業人數超過2000人，現則有16個數位學習碩士在職專班持續開辦中。

教育部表示，數位學習碩士在職專班讓學生以數位學習方式修習碩士學位，教師透過同步與非同步遠距教學策略，運用線上帶領技巧，使學生融入數位學習的情境，各專班別具特色，如台師大「海外華語師資數位碩士在職專班」，係為因應全球數位學習潮流，培育海外華語文教育高階人才，以解決人才短缺問題。

就讀台師大「海外華語師資數位碩士在職專班」的黃榆媗，目前人在洪都拉斯，她表示，數位在職專班省去就讀一般傳統學位交通往返的時間，讓她不用放棄工作，在同時還有收入的狀況下能夠持續精進，對想再進修者是相當大的助益。

政大「圖書資訊學數位碩士在職專班」為國內圖書資訊學界第一個可以遠距教學方式取得碩士學位的在職專班，培育理論與實務並重的圖書資訊學和檔案學高級專業人才，並保留部分偏遠離島及境外學生名額，招生面向多元。

教育部表示，歷年已通過包括中正、淡江、文大、政大、逢甲、宜蘭大學、世新、雲科大、樹德科大、台師大、中山，以及崑山科大等12校24個在職專班，涵括教育、資訊、圖資、企管、商管、傳播等多元領域。

教育部表示，數位學習專班申請審核作業時程依各學制班別，每年分2梯次辦理，第1梯次為每年2月，受理申請數位學習碩士在職專班、數位學習境外學生專班「碩士班」及「博士班」申請；第2梯次為每年8月，受理申請數位學習境外學生專班「二年制專科班」及「學士班」。

教育部刻正辦理111年度第1梯次6校8專班的審查作業，預定於本年6月底公布審查結果；111年度第2梯次專班申請，則預定於8月受理審查，有興趣的大專校院可提出申請。