旅美匹茲堡海盜隊小聯盟1A投手陳柏毓今天先發出賽，投5局飆7K、無失分，球隊終場以3比0擊敗底特律老虎隊，陳柏毓本季首勝開張。

美國職棒小聯盟1A賽事海盜隊今天與老虎隊交手，海盜隊派出台灣投手陳柏毓先發，陳柏毓開賽稍微有狀況，1局面對首名打者被敲安打，1人出局後投出四壞保送，接著投出三振，再讓打者敲出三壘方向滾地球出局、力守不失分。

2局1人出局後對方打者靠著失誤上壘，陳柏毓讓下一棒打者敲出雙殺、化解危機，陳柏毓3局讓打者3上3下，4局先被敲出二壘打，1人出局後打者靠著野手選擇上壘，陳柏毓展現三振能力，連飆2次三振、沒有失分。

海盜隊今天2局1人出局後靠著接連2支安打先馳得點，5局靠著保送、盜壘、安打送回第2分，7局再多添1分保險分，順利拿下比賽勝利。

陳柏毓今天總計用68球投5局，僅被敲出2支安打，投出7次三振、1次保送，沒有失分，賽後防禦率5.17、拿下個人本季首勝。（編輯：謝雅竹）1110605