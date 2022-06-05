女星米可白5月19日快篩陽性確診，當時正在台南拍時代劇《牛車來去》的她，緊急搭防疫計程車回台北隔離，所幸米可白經休養後已康復，並在日前重返劇組拍戲，不過米可白開工第一天就在片場睡了3輪午覺，連她自己也直呼：「確診後的影響，身體好像真的比以前虛弱了點～我一閉眼就夢周公」。

米可白確診康復後，她昨（4日）重返劇組復工，不過開工第一天的米可白卻直呼：「我在片場睡了3輪午覺，我到底有多累啊！這是我第一次在片場睡覺」，她也坦言，確診後，身體好像真的比以前虛弱了點，「我一閉眼就夢周公。那種虛弱感，好像是累了好多天一樣...但明明我很閒」。

同時，米可白也提到，確診後另一個影響，就攝影師發現她變白了，讓米可白哭笑不得說：「呵呵～我2週乖乖在家防疫，跟太陽公公好疏遠」，而米可白曝光康復近況後，也吸引不少網友有感留言：「保重！痊癒初期是這樣！大約大半個月後身體就回復正常了！」、「要保重身體，真的比較容易累」、「真的會莫名的累..我也是剛解隔離」，提醒米可白要注意身體。

米可白在隔離期間，嚴重時一度咳到只能坐著睡、失聲3天，甚至她吃蔥油拌麵沒味道，還有幾次胸悶、呼吸不順，所幸米可白身體狀況已康復，精神也好很多，至於有人認為，確診就像感冒，米可白則認為，還要看個人的感受，她回顧居隔4天的狀況，還不禁直呼：「天啊！真的要整死我...」，呼籲外界不要小看病毒的威力。