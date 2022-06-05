南韓天團BIGBANG成員GD（G-DRAGON，權志龍），自出道以來就以迷人的嗓音與獨特的個人魅力橫掃全球，IG吸引超過2000萬粉絲追蹤。而現年33歲的他，近日也傳出在首爾高級豪宅區漢南洞買下約73坪的豪宅，且房價高得驚人，但他卻以全額現金一次付清的方式購入，令不少網友大讚他驚人的財力。

根據南韓媒體的綜合報導，GD在今年3月9日買下首爾高級地段漢南洞的知名豪宅「NINE ONE Hannam」最頂層，室內面積相當遼闊約有73坪，總價也高達164億元韓幣（約新台幣4.2億元），但GD並沒有因此向銀行貸款，而是直接用現金一次付清，成為該棟豪宅最高的成交價紀錄，讓外界相當驚訝。

事實上，「NINE ONE Hannam」於2019年完工後，豪宅社區內一共有341戶，但頂樓層只有10戶，而每一戶還附有專屬停車場及電梯，隱密性相當夠，因此即使每坪平均售價約6100萬韓元（約143萬元新台幣），是「南韓最貴房地產」之一，但還是不少名流心目中的豪宅首選。目前該社區頂樓層已售出7戶，其中2戶為南韓人氣男團BTS（防彈少年團）成員RM和Jimin所住，如今GD也即將搬進於此，與他們成為鄰居，讓這棟豪宅再度受到矚目。