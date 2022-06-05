苗栗陶瓷博物館展出「緩 緩山」陶瓷創作展。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗是陶瓷工藝的故鄉，縣府為推廣陶瓷藝術普及化、生活化，在苗栗陶瓷博物館展出「緩 緩山」陶瓷創作展，並將於6月11日、7月2日上、下午各辦理1場「緩 緩山」陶藝互動創作工作坊，由在地青年陶藝家詹昀軒、陳美聿帶領學員體驗參與式陶作樂趣，盼藉此展現地方文化能量、推展環境生活美學。

文化觀光局長林彥甫表示，透過工作坊活動，民眾可以深入體驗陶土翻模創作樂趣，親自感受以純粹原始的陶土素材形塑苗栗的山，也可以親自參與陶土從濕潤、塑型、陰乾等環節，同時間接認識苗栗黏土礦脈特色以及在地陶瓷發展過往。

民眾翻模體驗成品將於展覽期間一同展出，讓這份慢的感動有彼此的共同投入，通過雙手實際感受土的溫潤情感，體驗陶土創作過程裡的無限可能，共同創造苗栗的獨特山景。

「緩 緩山」陶藝互動創作工作坊將於111年6月11日、7月2日上、下午共辦理4場次，本次工作坊為免費共創課程，若需另外燒製一件作品帶回將酌收300 元代燒代上釉費用，於展期結束後自取，若需寄送則另酌收運費。

6月11日2場次活動即日起開放報名中，相關訊息請洽苗栗縣政府文化觀光局文創產業科張小姐037-233121（分機12），或致電「壹參柒製造社」傅小姐0926060209，也可搜尋FB粉絲專頁「文化創意新苗栗」或「壹參柒製造社」粉絲專頁查詢活動完整訊息。