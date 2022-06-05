隨著5月下旬大陸國內產業鏈復工復產持續深入，碳酸鋰價格再度上漲趨勢明顯。而面對上游資源價格攀升，大陸國內新能源產業鏈企業紛紛涉足上游，今年以來，已有60多家企業宣布了鋰電產業鏈的投資計畫。據《上海證券報》不完全統計，今年大陸鋰電產業鏈新增規劃投資已超過6000億元（人民幣，下同），不少項目成為各地穩投資的關鍵力量。

5月24日，鎔鋰新材年產5萬噸高端鋰離子電池負極材料項目在長沙寧鄉高新區開工，項目總投資9.9億元。5月23日，由贛鋒鋰業投資建設的5萬噸電池級氫氧化鋰項目在豐城高新區開工。

5月19日，由吉利科技集團、孚能科技共同投建的重慶涪陵12GWh動力電池項目啟動建設。5月11日，貝特瑞年產20萬噸鋰電池負極材料一體化基地專案在雲南大理開工。5月8日，楚能新能源150GWh鋰電池產業園項目開工儀式在武漢天河機場孝感臨空區舉行，專案規劃總投資675億元。

賽迪顧問鋰電產業高級分析師趙丹桂表示，新能源汽車及儲能市場的繁榮以及消費電子市場的穩定增長，催生了鋰電池投資熱潮，上下游擴產潮湧起，預計還將持續較長一段時間。

據賽迪顧問統計，今年以來，有60多家企業宣佈了鋰電產業鏈的投資計畫，從投資方向來看，動力及儲能電池產業投資占比37％，鋰電池材料產業投資占比61％，動力電池回收產業占比約2％。從投資金額來看，動力電池及儲能電池投擴產項目的投資占比達68％。

電池廠的大手筆投資，直接帶動了上游產業鏈各路供應商的投資，各環節紛紛大規模投產。以銅箔為例，嘉元科技、諾德股份等老牌企業今年開啟了一輪擴產潮，另有杭電股份、海亮股份等企業宣佈跨界新建鋰電銅箔項目。據初步統計，銅箔行業擴產投資規模已超過600億元。

電解液企業也在積極擴產。5月6日，天賜材料披露，擬投資13.32億元建設年產30萬噸鋰電池電解液改擴建和10萬噸鐵鋰電池拆解回收專案，此前公司已發佈多個擴產計畫。4月27日，海科新源與三寧化工合作投建的電解液溶劑專案開工建設，項目總投資105億元，項目建成達產後可年產電解液溶劑25萬噸、電解液添加劑1.27萬噸。

百億級的大專案也不少見。今年初，川發龍蟒公告，擬在德陽-阿壩生態經濟產業園投資120億元建設德陽川發龍蟒鋰電新能源材料專案，專案主要建設內容包括年產20萬噸磷酸鐵鋰、20萬噸磷酸鐵及配套產品，一期專案預計2024年12月建成投產。