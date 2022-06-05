「一個被執政黨刻意列為禁地的核四，該開放了！相關的資訊也應公開透明」！核四前廠長王伯輝表示，政府一直禁止人民參觀核四，只有給特定人物參觀，雖然公投已結束，但執政黨堅持非核家園，受苦的仍是台灣人民，3000億納稅錢蓋的核四，民眾有權進入一看究竟。

王伯輝表示，公投期間，好多人盼望去看一看核四的真面目，但政府一直禁止人民參觀，只有給特定人物，如立法委員參觀，導致民眾未能親自見到公投的標的物，大家只能盲目的投票，在這端午節假期，FB朋友傳來核四封存的照片，不禁懐念起在核四打拚的日子。

如今，一個不被認同的公投已經結束，政府當然在1、2年內不可能重啓核四，然而我們都是納稅人，核四是全民的財產，並非執政黨的私產，人民當然有權利要求進去看看目前的狀況。

王伯輝建議，民眾應聯合力量向蔡總統提出開放核四供民眾參觀的要求，如此我們才能了解，政府如何用納稅人的血汗錢；而俄烏戰爭已經證明多元能源的重要性，513、517及今年3月3日的大停電已經活生生的說明，台灣電網的脆弱，電力不足，南北失調。

王伯輝指出，在這情況下，盼政府面對事實，雖然執政黨堅持非核家園，但受苦的仍是台灣人民，也因為如此，去看看「我們花3000億蓋的核四廠」為什麼不行？請政府給個理由！

王伯輝舉例，民眾可在FB表達「為什麼？我想看看核四」！「為什麼不給我看」？「相關的資料為什麼電力公司要禁止人民知道」？

「核四開放的必要性及重要性」王伯輝強調，這樣的聲音應要讓各黨派的人知道，年底要選舉了，應該是出聲的時候了！