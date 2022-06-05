（取自鄭寶清臉書）

「龍潭歸鄉文化節」於端午節在桃園龍潭大池熱鬧登場，身為楊梅客家人的鄭寶清也表示，端午節慶團圓，請每位歸鄉遊子們好好休息，享受熟悉的生活氣息，充電完再出發！鄭寶清陣營也分析，桃園共計有90萬客家人，民進黨的候選人能否爭取客家族群的認同，是贏的關鍵核心。

每年端午節在桃園龍潭大池熱鬧舉辦的龍潭歸鄉文化節，今年受疫情影響，仍取消傳承百年的龍舟競賽，但為延續地方文化傳統，龍潭區公所仍規畫Hakka音樂會、水上高樁獅王爭霸賽、花火之夜與及仲夏市集，6月4日、5日2天從白天到晚上都有精彩活動，邀請民眾前來感受多元文化節慶活力。

身為楊梅客家人的鄭寶清表示，端午節慶團圓，請每位歸鄉遊子們好好休息，享受熟悉的生活氣息，充電完再出發！鄭寶清強調，客家的好客代表誠意，平常要有互動、情感交流，客家人注重晴耕雨讀，所以念書取得博士，在宗族是件極大的榮耀。歷任總統候選人都特別強調客家淵源，而他身為楊梅客家人，也與有榮焉。

鄭寶清陣營分析，國民黨在桃園的基本盤為客家族群與眷村選票，而桃園共計有90萬客家人。當初鄭文燦競選桃園市長連任時，勤走基層，每天都有2、30個行程，另外也爭取客家族群支持，終於在客家人居多的南區拉近與國民黨差距，最後順利當選。

鄭寶清陣營強調，民進黨的候選人能否爭取客家族群的認同，是贏的關鍵核心。鄭寶清本身為楊梅的客家人，擔任過台塩董事長，勤走基層，加上擁有博士學歷，對於爭取客家族群認同，具有相當優勢。

鄭寶清與當地人士合影。（民眾提供）

鄭寶清與龍潭區長胡星輝以及基層人士合影。（民眾提供）