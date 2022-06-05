今天是端午連假最後一天，對於連假過後的疫情發展，陳時中今天表示，接下來一周的死亡、確診數都會處在高原期，中南部疫情高峰目前估計會落在6月10日，之後就有機會出現反轉。
新冠疫情延燒至今2年多，死亡確診個案先前皆在24小時內火化，家屬往往無法見到最後一面。不過，指揮官陳時中日前卻指，未要求24小時內火化遺體，引發譁然。陳時中今天說，會請民政單位把相關需求提出來，接下來會把相關指引訂得更清楚，讓家屬、殯葬業者辦起事來能更順暢。
陳時中今天上午前往中正紀念堂視察兒童疫苗接種站，對於確診個案死亡後的火化爭議，他指出是因為法律上的限制，由於新冠肺炎目前被定為第五類傳染病，若出現死亡個案，都是要在24小時內向主管機關通報，但未要求要盡速火化，可能前段時間大家緊張，才會在很短的時間內就完成火化。
陳時中說明，依據現行規定，除未要求確診大體於24小時內火化外，也未規定一定要用火化的方式辦理，只是要深埋的話必須經地方機關允許才可施行，將來會請民政單位把相關需求提出來，指揮中心會依據民眾需求，把指引定的更清楚一點，讓殯葬業者、家屬辦起事來更順暢，撫慰家人、亡者的心。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。