今天是端午連假最後一天，對於連假過後的疫情發展，陳時中今天表示，接下來一周的死亡、確診數都會處在高原期，中南部疫情高峰目前估計會落在6月10日，之後就有機會出現反轉。

新冠疫情延燒至今2年多，死亡確診個案先前皆在24小時內火化，家屬往往無法見到最後一面。不過，指揮官陳時中日前卻指，未要求24小時內火化遺體，引發譁然。陳時中今天說，會請民政單位把相關需求提出來，接下來會把相關指引訂得更清楚，讓家屬、殯葬業者辦起事來能更順暢。

陳時中今天上午前往中正紀念堂視察兒童疫苗接種站，對於確診個案死亡後的火化爭議，他指出是因為法律上的限制，由於新冠肺炎目前被定為第五類傳染病，若出現死亡個案，都是要在24小時內向主管機關通報，但未要求要盡速火化，可能前段時間大家緊張，才會在很短的時間內就完成火化。

衛福部長陳時中（中）今前往中正紀念堂兒童疫苗接種站視察。（陳人齊攝）

陳時中說明，依據現行規定，除未要求確診大體於24小時內火化外，也未規定一定要用火化的方式辦理，只是要深埋的話必須經地方機關允許才可施行，將來會請民政單位把相關需求提出來，指揮中心會依據民眾需求，把指引定的更清楚一點，讓殯葬業者、家屬辦起事來更順暢，撫慰家人、亡者的心。