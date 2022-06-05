近期因氣候出奇異常，暖濕不穩定的天氣，導致青蔥葉子容易有病斑、呈現黃色，故賣相不佳。（三星地區農會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

近期因氣候出奇異常，暖濕不穩定的天氣，導致青蔥葉子容易有病斑、呈現黃色，故賣相不佳。（三星地區農會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

近期天氣異常，上午炎熱高溫，午後又有短暫雷陣雨，帶來暖溼不穩定的天氣，宜蘭縣三星鄉的青蔥最怕高溫潮濕的天氣，導致蔥容易得到軟腐病和病蟲害，賣相不佳，蔥農苦哈哈；三星地區農會表示，積極協助蔥農，編列契作跟共同運銷及防治資材補助金降低其危害。

三星鄉雨水充沛，孕育優良農特產品，所栽培的三星蔥，品質更是全台之冠，向來是市場的寵兒，不僅蔥白長、質地細緻、蔥味香濃，光三星鄉地區就栽種142公頃的面積。

蔥農蕭健棋表示，一年四季除7月至9月，天氣炎熱日照長、加上颱風多，產量可能差至一半，1分地約收成1500公斤，其餘時間皆可充分供應市場需要，平均1分地收成可達3000公斤的青蔥。近期因氣候出奇異常，暖濕不穩定的天氣，導致青蔥葉子容易有病斑、呈現黃色，故賣相不佳，銷售價格沒這麼好，嚴重時甚至整顆死掉。

蕭健棋指出，近日常有午後雷陣雨，雨停又豔陽高照，對農民是很大的挑戰，豪雨蔥根部容易腐爛，天氣炎熱蟲害會增加，影響青蔥的品質，因拔蔥後還要洗蔥，無法一次採收很多，需要持續採收，當成熟要收成了，沒噴農藥、蟲害又產生了，但現在天氣異常，不下雨蔥也會停止生長，直呼真的是「看天吃飯」。

三星地區農會總幹事李智遠表示，農會每年編列200萬左右的預算補助農民，包含跟物流中心契約合作、共同運銷，及生物農藥（有機無毒）、肥料、防治資材（誘蟲盒、捕蟲燈）補助；其中部分預算會做為契作獎金，依照青蔥的品質定價格，跟農民採購、評估對農會貢獻度並發放契作獎金，回饋農民。