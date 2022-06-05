杜拜控股集團（Dubai Holding）旗下的全球豪華酒店企業卓美亞集團（Jumeirah Group）宣布「卓美亞峇里島酒店」正式開幕，為集團在印尼的首家酒店，以華美非凡的現代風格進一步集團在全球的酒店陣容。

峇里島因其迷人的美景而舉世聞名，常被稱作「世界上的最後一片天堂」。卓美亞峇里島酒店坐落於峇里島西南角景色醉人的培卡圖（Pecatu）地區，設計靈感源自印度與爪哇文化，全部由別墅組成，在倍受歡迎的烏魯瓦圖（Uluwatu）海灘區域構成引人矚目的風景線。

卓美亞峇里島酒店在石灰岩懸崖上建造123間1臥室和2臥室的寬敞別墅，以及1棟有4間臥室的皇家水上宮殿。每棟別墅均配有私人泳池和戶外起居區，酒店還擁有一片私人海灘，擁有令人讚歎的自然景觀，以寧靜氛圍創造放鬆休閒的理想環境。

卓美亞峇里島酒店的建築再現了建築師Geoffrey Bawa的「熱帶現代主義」理念，室內外的建築、裝飾與景觀順暢銜接，運用當地建築材料營造出豪華又舒適的現代環境，讓旅客在低調、優雅、華貴的環境中體驗當地的峇里島風情。

卓美亞峇里島酒店延續集團在餐飲服務方面的非凡聲譽，為旅客打造了3間招牌餐廳和酒吧，由主廚Vincent Leroux管理。AKASA Gastro Grill 燒烤餐廳預計6月開業，將呈現古法烹調的各色美食，並由駐店DJ和專業調酒師用音樂和美酒營造迷人氛圍。

位於海濱的SEGARAN全日制餐廳，供應精緻的峇里島和東南亞美食，以豐富鮮美的當地食材打造一系列「農場到餐桌」佳餚。MAJA日落泳池酒吧則是旅客朝聖必去的夜間活動場所。在此可一邊品嘗雞尾酒和可口小點，一邊在無邊際泳池旁欣賞浩瀚海洋的醉人日落。

卓美亞峇里島酒店內也打造屢獲殊榮的Talise水療中心，試營運期間僅提供2間私人芳療室預約，預計7月正式開幕，將展現峇里島上唯一的傳統土耳其浴。酒店內還有多個無邊際泳池，並設有駐店瑜伽師、健身中心、兒童俱樂部等，滿足各類旅客需求。

卓美亞峇里島酒店總經理 RamHiralal擁有豐富的豪華生活方式品牌工作經驗，曾在馬來西亞、泰國、馬爾地夫和峇里島營運的酒店品牌工作。酒店亦設有全球首屈一指的先進海水淡化系統，並透過卓美亞烏魯瓦圖基金會，為當地社區提供支援。

卓美亞集團執行長Jose Silva表示，卓美亞峇里島酒店以首創體現峇里島精神的概念，為旅客提供真正別出心裁、難以忘懷的體驗，也為集團持續擴大的國際陣容再添羽翼，創造一個可體驗多元文化的目的地，將可持續精神、文化和活力健康體驗融合到一起。

為慶祝開業，卓美亞峇里島酒店即日起至明年3月底祭出優惠價，需在今年6月底前預訂，適用於2晚以上住宿，包含最優公開房價25％折扣、餐飲10％折扣、免費房型升級、餐飲抵扣券及度假活動抵扣券，集團忠誠計畫Jumeirah One會員享房價30％折扣且有額外禮遇。