聯合國將每年的6月5日訂為「世界環境日」，鼓勵全球居民提高環保意識和採取環保行動。甫獲得第20屆有庠傑出教授獎的元智大學機械系教授李其源，開發可撓式整合型微感測器應用於綠色科技，提升燃料電池性能及延長使用壽命，有助於推動環境保護。

燃料電池是未來的發展趨勢，但燃料電池所面臨之問題，包括膜材耐久性、觸媒腐蝕、燃料電池內局部之溫度、濕度、流量、壓力、電壓及電流不均勻性等，將是燃料電池商品化急需克服之課題。

李其源利用微機電系統（MEMS）技術，創新開發可撓式整合型（溫度、濕度、流量、電壓及電流）微感測器，其具有之優點包括體積小，並同時具有溫度、濕度、流量、電壓及電流感測功能；量測位置彈性且能精確嵌入；精確度及靈敏度高，且反應時間快，並可客製化量身開發。

李其源表示，可撓式整合型微感測器可嵌入燃料電池內部，進行燃料電池內部之老化機理探討及即時微觀診斷之量測，使燃料電池內部反應情況能正確掌握，即時監控與調整，以達到微觀診斷，進而提升燃料電池性能及延長使用壽命。

李其源說，此微觀診斷技術應用於燃料電池，目前尚屬先驅之研究工作且領先國際，過去元智大學研發團隊分別與美國Pennsylvania State University與通用汽車公司從事國際合作與交流，且已完成執行科技部之跨國產學合作計畫。

李其源表示，可撓式整合型微感測器除了可應用於燃料電池外，針對不同研究需求，也可嵌入於重組器、發光二極體、鋰電池、釩液流電池、質子交換膜水電解器及質子電池之內部即時微觀診斷與感測，使內部反應情況能正確掌握，進而提升性能及延長使用壽命。可撓式整合型微感測器未來亦可跨足應用於工業4.0、人工智慧、生醫等新興熱門科技及領域。