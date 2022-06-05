30歲男星柯震東上月9日PCR陽性確診，隔離期間不忘分享抗疫生活，出關後立即投入拍攝工作，今日久違凌晨2點IG罕見開直播，讓粉絲直呼賺到了，深夜超過9千人在線觀看，面對有人提及確診性慾下降，柯震東便直回道「沒有啊，沒有性慾下降，依然充滿了熱情」還在直播途中上廁所，不計形象做自己。

今日凌晨柯震東突然IG開直播，表示自己居隔到第10天總算轉陰，便到健身房鍛鍊身體，他透露剛確診時很不舒服，不但喉嚨痛，大力呼吸也會想咳嗽，所幸3天後症狀緩解，現今已能做起有氧運動；有人向他提問，「聽說確診後性慾會下降？」柯震東不僅大方否認，還自爆「依然充滿了熱情」。講完自己都笑出來。

另有粉絲提問歌手瘦子當爸，柯震東坦言「超想生小孩」，他說原定是在28歲生子，因為希望小孩年紀別差太多，相處玩樂比較沒隔閡，可惜計畫趕不上變化，因為「先前那些不好的事」，打亂人生規劃。現在計畫都要延後，他得先讓生活變得更穩定一些，說著說著突然脫口「我要尿尿」竟然真的去小便。

柯震東走到廁所後，將手機鏡頭往上擺洩洪，尿聲隨著鏡頭播出來，網友內心既尷尬又傻眼，隨後因未料想到「尿超久」，時間超過1分鐘，回來只跟大家說了句「抱歉我沒想到尿這麼久」；這場直播人數觀看9000人，全聽見他深夜傳來的尿聲，不按牌理出牌卻也十分有趣。