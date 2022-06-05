斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪團一行10人，今天上午抵台展開6天訪問(外交部提供)

斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪團一行10人，今天上午抵台展開6天訪問(外交部提供)

斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪團一行10人，今天上午7點多抵台展開6天訪問，此行將拜會蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等人，將推動台斯國會及城市交流，深化兩國經貿及科技等各領域合作關係，並將與我簽署「民事暨商事司法合作協議」。

訪問團由斯國國會副議長勞倫契克偕國會友台小組主席歐舒斯基及包括外交、國防、財政及歐洲事務四個委員會的跨黨派重量級國會議員席曼諾娃、列霍茨基、齊阿克、史丹奇克，以及首都所在地布拉提斯拉瓦省省長德若巴偕該省馬拉基市市長瑞哈及省府官員等10人於6月5日至10日訪台，將推動台斯國會及城市交流，並深化兩國經貿及科技等各領域合作關係。

外交部今天由政次曾厚仁與斯洛伐克駐台代表博塔文赴桃園機場接機，勞倫契克抵台後發表簡短談話表達支持台灣，這次的訪問就是明證。

外交人士指出，該團為繼去年12月斯洛伐克經濟部次長葛力克率團訪台後，斯國國會領袖率跨黨派重量級國會議員及最重要地方行政首長首度聯合組團訪問我國，充分顯示斯洛伐克政府包含中央及地方以及國會對於拓展台斯兩國關係及深化雙邊情誼的高度重視。

台斯兩國2021年8月3日完成簽署「刑事司法合作協議」，斯國司法部也同意於今年與我簽署「民事暨商事司法合作協議」，並將於6月8日訪團在台期間由駐處李南陽大使與斯駐台代表博塔文簽署。

據了解，訪團此行將拜會蔡英文、蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮、科技部次長陳宗權及衛福部次長石崇良等人；游錫堃及吳釗燮將分別設宴款待。吳釗燮將頒贈外交睦誼獎章給歐舒斯基友台小組主席，表彰他對深化台斯關係的貢獻，雙方也將簽署「台斯民事暨商事司法合作協議」。

其他行程包括中央研究院生技研究園區、工業技術研究院、國家實驗研究院半導體研究中心、電機電子工業同業公會；訪團也將赴高雄拜會市長陳其邁，並由德若巴省長與陳市長簽署夥伴締盟協定、舉行招商說明會及參觀市政建設。