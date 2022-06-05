有些人外表高冷、充滿傲氣，但其實很容易陷入愛情，但也有人看起來隨和善良，對待感情卻十分要求，不會輕易陷入愛情。命理網站「星座不求人」分享，巨蟹座、天秤座、雙魚座雖然看起來乖巧溫順、很好相處的樣子，但其實很難被征服、駕馭，想追他們必須花費很多精力。

1、巨蟹座

巨蟹座溫柔乖巧，再加上他們不爭不搶的態度，凡事都追求順其自然，有一股渾然天成的純樸感，但他們的內心深處其實很熱愛冒險，且不輕易被人征服，只會對自己認定的人百依百順，但想要得到他們的愛，必須付出很多的真誠，千萬不要因為他們看起來溫順，就覺得巨蟹座很好拿捏。

2、天秤座

天秤座給人的印象就是溫暖、輕鬆且愛好和平，不願意與人發生爭執，他們隨和又有禮貌，看起來沒有距離感、很好駕馭，但真正了解天秤座的人就知道，他們其實是外熱內冷的類型，那些好相處的個性只是用來「外交」，實際上他們很難認定一個人，必須以真心換真心，才有機會打動他們。

3、雙魚座

雙魚座給人很好接近的感覺，尤其對於陌生人，他們可愛又有點害羞的樣子，常讓人誤會他們對自己有意思，但雙魚座對於自己沒感覺的人，不管對方怎麼討好都不可能打動他們，而且他們十分嚮往刺激和自由，根本不是什麼乖乖女，只有遇到真愛的時候，才會心甘情願地淪陷、被對方征服。