新北一名人妻查看丈夫手機，驚見一名女子阿玉（化名）替丈夫「吞吐」的性愛影片，才發現丈夫出軌，憤而控告阿玉求償。新北地院審結，判阿玉需賠償6萬元。可上訴。

判決書指出，人妻主張，阿玉明知她老公已婚，卻仍於2021年12月底至2022年1月間，數度與她老公發生親密肢體接觸，還拍下口交的影片，行為已逾越普通朋友的社交行為，侵害她的配偶權，遂向法院求償70萬元精神撫慰金。

對此，阿玉坦承有與人夫交往，但聲稱自己並不知情人夫已婚，得知人夫已婚後，隨即與對方斷絕關係，至於人妻所指的口交影片，並無從認定主角為她與人夫。

新北地院審理時，人夫證稱，2020年間他在網路上認識阿玉，第一次約在中和烘爐地看夜景後就發生性行為，隔日阿玉即知道他已婚，也與他達成協議，一同隱瞞妻子，後來兩人只要碰面就會頻繁的發生性行為，地點包括景美附近的旅館，或是家附近的停車場與車上。

法官還查出，人夫與阿玉的對話紀錄中，阿玉曾說，「我該怎麼辦，我好愛你，我愛你，但不能沒有你，我好痛苦」，此外，阿玉還曾與人妻通話，人妻在對話中表明，「請問妳打電話找人家老公有什麼事」等，法官認定阿玉明知人夫已婚，不採信其說詞，審酌後判阿玉要賠人妻6萬元。可上訴。