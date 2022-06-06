蘋果公司將於7日舉辦2022年全球開發者大會（WWDC）keynote發表會演講，外界預測可能推出iOS 16作業系統、搭配虛擬實境裝置的realityOS，甚至配備蘋果自研晶片M2的MacBook Air筆電也有機會亮相。

蘋果往年都在秋季發表新款iPhone及iPad時，正式開放用戶更新下一代iOS及iPadOS等作業系統。不過為了讓開發者提前測試軟體，蘋果會在每年6月舉辦的全球開發者大會上預覽新系統包含哪些功能。

根據科技網站MacRumors及彭博資訊等外媒預測，iOS 16將大幅翻新鎖定畫面的樣貌，利用iPhone 14 Pro系列的OLED螢幕省電特性打造如同Apple Watch的「永遠顯示」功能，讓鎖定畫面的桌布可以顯示天氣等類似Widget的小工具。

為因應iPhone 14 Pro系列前鏡頭可能採用打孔式設計取代現有「瀏海」設計，iOS 16或將更改螢幕上方顯示方式，讓狀態列有更多空間呈現資訊。

外界也預測，iOS 16將包含升級版「健康」App，擴展睡眠追蹤和用藥管理功能。蘋果正在開發用藥管理工具，允許用戶透過App掃描藥罐標籤及儲存相關資訊，但初期版本不會開放所有功能。

此外，美國專利與商標局日前公布的文件被發現名為realityOS的專利名稱，由Realityo Systems公司申請，與蘋果當初申請macOS系統的公司地址一樣，外界認為可能是蘋果未來將用於搭配虛擬實境頭戴裝置的作業系統。

天風國際證券分析師郭明錤認為，蘋果擴增實境（AR）/混合實境（MR）頭戴裝置仍需要時間量產，今年WWDC大會可能無緣見到這項新產品和realityOS。由於蘋果內部把AR/MR裝置視為iPhone以來最重要的產品，可能會另外舉辦發表會，讓觀眾更聚焦在這款裝置。

彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）在推特發文表示，蘋果打算在WWDC發表搭載M2晶片的新一代MacBook Air，包含太空灰、銀、金3種顏色，然而中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致供應鏈受阻，可能讓硬體新品上市時間變得更複雜。

蘋果WWDC開放所有開發者免費參與，將於6月7日凌晨1時以keynote發表會演講揭開序幕，揭曉今年將推出的各項更新，並帶來150多場深度影片講座。在WWDC大會舉行的一週期間，開發者可透過實驗室與Digital Lounges直接與蘋果工程師和設計師交流，探討如何針對不同平台打造創新App與遊戲。（編輯：翟思嘉）1110605