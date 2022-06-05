Mike Trout has 0 hits in his last 22 ABs, the longest hitless streak of his career. pic.twitter.com/avew6zHM5Q — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 5, 2022

洛杉磯天使5日又敗給費城人，吞下悲慘的10連敗，終於花完開季攢下的一點本錢，以27勝27負跌回5成勝率，勉強保住美西老二的位置。隨著遊騎兵同日打了勝仗，天使可能再敗1場就會被遊騎兵超車。此戰大谷翔平擊出安打並3度站上一壘，但是「神鱒」卓奧特（Mike Trout）竟然又4打數掛零，最終費城人7比2獲勝。

大谷翔平首局上打了一支軟弱的內滾，跑到一壘被刺殺，但天使提出挑戰之後改判安全上壘。紀錄上為安打，暫時解除他前幾場的乾旱。卓奧特熄火的情況嚴重，首個打席就吞下三振，大谷試圖盜二壘也被抓到。

當晚第2次面對惠勒（Zack Wheeler），大谷僅出棒一次就獲得四壞保送，但是卓奧特隨即打成內滾讓大谷被封殺在二壘。第5局大谷又從惠勒手中賺得保送，卓奧特卻三振出局。很明顯惠勒對於大谷都是投壞球居多，面對卓奧特都是直攻好球帶。天使只靠第4棒沃許（Jared Walsh）兩支安打攻下2分。

費城人「史上最貴捕手」瑞爾穆托（J.T. Realmuto）繳出3安猛打賞，首局他在滿壘時擊出適時的二壘打，一口氣掃回兩分。他今天3支安打都是二壘打，可惜後面兩次壘上無人。費城人首局猛打11人次灌進5分，天使投手羅倫佐（Michael Lorenzen）沒被換下，撐了5.2局吞敗投。