【愛傳媒朱國珍專欄】2007年秋天進入東華創英所，我是全班最高齡的學生。懷著忐忑不安的心情，重新返回校園，每次上課我都覺得自己撐不過今天，再加上那時候連BBS是什麼都不知道，更加深了我的害羞與孤僻，根本不敢主動與同學搭訕。尤其是下課時看著其他人有說有笑、結伴同行，心中隱然惆悵，也只能繼續獨來獨往。

記得是研究所一年級剛開學，當時小壯丁只有六歲，我必須每周往返花蓮台北，回家照顧小孩，因此只能在宿舍過夜一碗。當時郭強生老師開設的《戲劇文類》固定在周三晚上，很適合我這種只能來學校兩天一夜的學生。

郭老師素以才華洋溢與嚴格要求課業而聞名，上課隨時隨機點名問答，對於我這個離開校園幾乎二十年的老學生而言實在是高度挑戰，也因此我更緊張，因為緊張也就更不敢跟同學說話。

我印象最深的就是在這堂課裡，當時就讀研二的學姊陳育萱，是第一個主動跟我說話的人，而話題竟然與課堂相關的戲劇一點關係都沒有。而是，她主動稱讚我穿的衣服很好看。

「這是廉價的地攤貨。」我靦腆地向她承認。

「便宜才好！」育萱接著說：「這樣可以買更多新衣服穿。」

然後我們開始討論網購，育萱很熱心地提供了網購專頁給我，透過彼此都開心的購物經驗，逐漸拉近彼此距離。

這樣溫暖的人，出版第一本小說《不測之人》就受到了高度重視，近作《那些狂烈的安靜》更掀起教育小說的熱潮。從育萱的文字裡，我看到新世代的小說書寫逐漸展開一種新文鋒，而我認為育萱這一輩就是開創新局的創作者。

透過育萱這次為《Dear小壯丁：手牽手一起走》寫的推薦序，也讓我檢視到自己內心原來是「情緒與情感交織的圖騰彷彿逆著國珍的童年記憶，為安安打造他的專屬成長印記時，每一篇明快說出『我們像是情人』，暗著穿插心有靈犀的默契，成就孩子對愛的理解，也一併把自己愛回來。」

這段文字徹底撼動我的底層情感。確實，就在愛著小壯丁的過程裡，我才有機會把自己愛回來。

推薦序的標題是《源頭與目的都是愛》，起初乍看時誤認為「頭目是愛」。後來想想這種誤讀也是另一種解讀。小壯丁是我生命中的大頭目，而且，從頭到尾，今生今世，面對小壯丁，我都會「愛你在心口要開」。

作者為大學講師、作家、廣播主持人，曾創下連兩年獲林榮三文學獎雙首獎記錄

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。