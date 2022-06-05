知名主持人楊月娥的小女兒盧妍蓁（小蓁），擁有甜美外表與清新的氣質，曾被列為「最美星二代」之一。但沒想到在2017年9月時，卻被驗出罹患急性骨髓細胞白血病，對於當時正值高三準備拚大學的她相當崩潰，如今多年過去，她驚人的現況也曝光，吸引網友的注意。

盧妍蓁在高三暑假時，以為自己因準備學測心理壓力太大，而不斷出現氣喘、頭痛、身體莫名出現大塊瘀青、頭暈目眩、視線閃爍白光、樓梯爬不動等不適症狀，一度讓楊月娥以為17歲的孩子因為學業壓力大而裝病，沒想到前往醫院檢查後才發現自己罹患俗稱血癌的「急性骨髓細胞白血病」，讓她不知所措。之後的8個月，便在醫院接受5大階段療程、6次骨髓穿刺、440小時化療注射，上百次的靜脈抽血針並吞下2500顆藥錠等治療，讓她曾痛苦地在媽媽楊月娥面前淚崩哭喊「為什麼是我？為什麼是我？」家人看到後也相當心痛且心疼。

幸好，盧妍蓁在經歷8個月的艱難療程後身體已逐漸康復，而這段期間她也不願意放棄學業、考試，用手機直撥同步上課，最後也參加學測，並順利進入台藝大進修部戲劇系就讀；盧妍蓁3年後也有再度前往醫院檢查，身上已無癌細胞，因此被選為「2020年十大抗癌鬥士」。

如今，已22歲並在今年成為畢業生的盧妍蓁，雖受到新冠肺炎影響，畢業典禮被迫取消，她仍穿上畢業學士服，在家中與家人一同開心合照留下紀念。媽媽楊月娥也特別PO文祝福「社會新鮮人，闖蕩屬於自己的路，我們都是這樣走過來的，一步一步累積自己的實力，祝福小蓁畢業快樂，展現自我發光發亮」，網友看到後也紛紛送上祝福。