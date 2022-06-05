大陸神舟十四號載人太空船今（5日）上午10時44分於內蒙古酒泉衛星發射中心成功發射升空。（央視）

大陸神舟十四號載人太空船今（5日）上午10時44分於內蒙古酒泉衛星發射中心成功發射升空。此次神舟十四號飛行乘組由太空人陳冬、劉洋和蔡旭哲等3人組成，即將展開為期6個月的飛行任務。

據中國載人航天工程辦公室消息，今上午10時44分，搭載神舟十四號載人太空船的長征二號F遙十四運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射，約577秒後，神舟十四號載人太空船與火箭成功分離，進入預定軌道，飛行乘組狀態良好，發射取得圓滿成功。

這是大陸載人航天工程立項實施以來的第23次飛行任務，也是太空站階段的第3次載人飛行任務。後續，太空人將進駐天和核心艙，開啟為期6個月的在軌駐留，展開太空站平台維護與照料、機械臂操作、出艙活動、艙段轉移等工作以及空間科學實驗、技術試驗。

據央視報導，目前，太空站組合體已進入對接軌道，狀態良好，滿足與神舟十四號交會對接的任務要求和太空人進駐條件。