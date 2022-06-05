前副總統呂秀蓮昨喊話衛福部長陳時中，要選就盡早講，別一心二用，趕快宣布，把事關國人生命健康的大權交出來。國民黨台北市長參選人蔣萬安5日說，民進黨政府防疫的超前部署已經落後國際一大截，請不要一錯再錯，把防疫和政治混為一談。

蔣萬安5日再度前往艱困選區士林，參與捐血活動。蔣萬安指出，最近因為疫情關係，大家出門的意願降低，現在血庫拉警報，包括台北、高雄、台南警戒燈都是偏低的黃色，特別台北O型、A型、AB型也亮起急缺的紅燈，希望透過活動，呼籲民眾做公益捐血，讓更多的民眾響應。

民進黨由誰出戰台北市長，衛福部長陳時中、無任所大使林佳龍皆被點名。呂秀蓮昨喊話陳時中，想繼續擔任衛福部長職務，趕緊宣布不選舉，如果想選舉，「請你明天應該要宣布」，把事關國人生命健康的大權交出來，要選就盡早講，別一心二用，趕快宣布。

蔣萬安對此表示，前天看到蘇貞昌高喊要打贏這場防疫的選戰，「我嚇一跳」，他也要嚴正地提醒，民進黨政府防疫的超前部署已經落後國際一大截，請不要一錯再錯，把防疫和政治混為一談。

另外，林佳龍端出政策牛肉，強調要大數據治理交通，拋出北北基桃捷運月票，內科延伸綠線等想法。蔣萬安說，提出台北市政的願景是民主選舉非常重要的一部分，他正面看待良性競爭，對於台北市的未來，他也有完整的藍圖和規畫，未來也會一一向大家報告。

至於台北市副市長黃珊珊未退出親民黨，未來恐不加入民眾黨參選。蔣萬安強調，不管黃珊珊要用哪個政黨參選，「我的價值理念就是不會背棄一路栽培我的政黨」，不管這個政黨聲勢高或低，或是處境多艱困。