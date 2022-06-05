中國信息通信研究院數據顯示，大陸工業互聯網產業規模已超過兆元（人民幣，下同）大關。大陸工信部近日發布《工業互聯網專項工作組2022年工作計畫》，21個省區市在《政府工作報告》中也將工業互聯網列入今年工作任務，多地正加快工業互聯網示範區建設。

大陸工信部信息通信管理局局長趙志國表示，從行業看，工業互聯網已在45個國民經濟大類中得到應用；從產業看，工業互聯網不僅促進單個企業的降成本、增效提質，也帶動了產業鏈上下游協同高效運轉。目前，工業互聯網發展正步入快速成長期，網路、平台、安全三大體系實現規模化發展。

趙志國表示，目前，大陸國家級、行業級、企業級多層次的工業互聯網平台體系初步構建，具有一定影響力的工業互聯網平台超過150家，連接工業設備超過7800萬台（套），服務工業企業超過160萬家。

大陸工信部近日發布《工業互聯網專項工作組2022年工作計畫》，政策將重點聚焦三類領域。一是聚焦基礎支撐的技術產業鏈，5G網路、標識解析、數位孿生、安全防護等關鍵技術將與工業互聯網在更大規模、更深程度、更廣範圍內實現融合應用。

二是聚焦轉型成效的特色產業鏈。圍繞原材料、裝備製造、消費品、綠色雙碳、安全生產等領域，基於工業互聯網平台的節能降耗、設備運維、提質增效等應用將更加成熟，為製造業企業用戶創造更多商業價值。

三是聚焦規模推廣的集群產業鏈。工業互聯網將加速向資源集聚、創新活躍、資訊化基礎好的基地、園區和產業集群下沉，平台＋園區等載體將成為培育區域經濟發展新動能的重要引擎。