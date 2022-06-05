每年5至6月是新北市淡水栗子南瓜的盛產季，農業局與淡水農會媒合12間在地業者，選用當季南瓜入菜，推出披薩、甜點、飲品及無菜單料理等多種南瓜特色料理。（農業局提供）

每年5至6月是新北市淡水栗子南瓜的盛產季，農業局除了與淡水農會舉辦全國大南瓜比賽，為了協助推廣在地食材，也與12間在地業者合作，選用當季南瓜入菜，推出披薩、甜點、飲品及無菜單料理等多種南瓜特色料理，藉此替農友創造多元銷售通路。

農業局指出，淡水鄰近大屯山系，土壤本身富含礦物質，水質也相當乾淨，因此造就適合培育南瓜的優良環境，其品質和質量是新北之冠，口感、風味俱佳，因為鄰近大台北銷售市場，運輸路程縮短許多，農友往往會等到南瓜較為成熟時才採收，因此栗子南瓜平均甜度都可達12度，甚至最高可至18度。

為了將當季南瓜順利銷售，農業局協助淡水農會與淡水福容飯店、中山五十六、湘川烤魚、之間茶食器、真食手作、屋穀雜糧、朝日夫婦、阿三哥農莊、石牆仔內、富群休閒農園、羅媽媽有機農場及北新有機休閒農場等在地餐飲業者合作，推出南瓜特色料理。

淡水區農會總幹事高忠說，除了與業者配合銷售，農會每年都會研發相關加工商品，像是南瓜麵、南瓜濃湯及南瓜魚酥等，方便民眾購買當作伴手禮或在家自煮，今年更推出新品「椰香南瓜餅乾」，並提供線上訂購宅配的服務。

高忠表示，農會近期也推出限量優惠，民眾只要到合作餐飲業者購買南瓜料理，就可以獲得南瓜加工商品優惠券，憑藉此券可到淡水農會超市購買南瓜或南瓜加工商品，滿百就折10元，希望藉此鼓勵民眾食用在地農產，也希望透過多元管道，協助農友儘速賣完生鮮南瓜。

農業局長李玟表示，疫情期間農友銷售管道限縮，為了協助在地農產推銷，市府也設立「美味農業得來速」網站，並輔導農會辦理線上團購，希望藉由新型消費方式，鼓勵民眾落實吃當地、食當季的觀念，確保農友生計不受影響，也讓民眾吃得安心健康。