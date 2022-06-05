12家台灣保險業者誤判情勢，掀起一場防疫理賠之亂，結果慘遭滑鐵盧；然而，並非只有台灣業者為防疫險付出慘痛代價，鄰近泰國業者因防疫保單倒閉，日本則緊急下架、調整費率，甚至限縮投保職業。一場疫情，讓保險業者看到商機，卻也瞬間成為經營危機。

台灣逐漸走向與病毒共存，居隔政策改變、快篩即陽性上路，防疫險爭議浮出水面；今年截至5月23日為止，12家保險業承保防疫保單件數達269萬件，保費收入新台幣21.19億元，理賠件數為7.3萬件，理賠金額高達25.82億元，理賠金額已超過保費收入。

付出慘痛教訓並非只有台灣，2020年，泰國共有16間保險者推出一次性支付防疫保單，一年期保費低至500泰銖（約新台幣430元），確診者則可領到10萬泰銖至30萬泰銖（約新台幣8.6萬至25萬元）的理賠金。

去年4月泰國迎來第3波疫情，確診人數與保單數同步成長，泰國保險監理委員會（OIC）統計，截至當時共有1380萬保戶、總保費達59億泰銖，理賠金額則從前一年度1.7億泰銖暴增至17億泰銖；隨著起人疑竇的理賠案件層出不窮，Bangkok Insurance等大型業者在同年6月底紛紛停售。

OIC高階官員指出，甚至有確診年輕女子在臉書（Facebook）專頁販售自己使用過的吸入器，吸引打算刻意染疫、藉此申請保險理賠的買家上門。

然而停售不代表「止血」，OIC數據顯示，今年3月底，防疫險累計理賠金逼近600億泰銖、為保費總收入逾5倍；泰國保險公會（TGIA）更預估，當6月底防疫險到期時，這一數字可能上衝1000億泰銖。

泰國保險公會主席阿農（Anon Vangvasu）指出，4間因沒有足夠的保費收入和資本準備金來支付理賠金，而被迫關門。

場景轉向東北亞的日本，日本大型保險公司「第一生命」的子公司，2021年4月開賣特定傳染病保險，確診COVID-19可獲一次性理賠10萬日圓；保費依確診人數變化採月浮動計價，續保費率也會隨之變動。

因日本疫情擴大，該公司同年9月初在官網公告停售防疫險；已承保客戶可延長保險契約，不影響領取確診理賠，並將在調整保費負擔為足以因應未來疫情狀況的額度後，再度販售防疫險。

根據「第一生命」子公司官網內容顯示，這一防疫險目前為可申請狀態，今年5月1日至5月31日之間投保，3個月期保費為5750日圓。

另外，Sompo Japan保險公司與「PayPay保險」則是針對警消、醫護、物流業等特定職業投保，一旦確診提供「Corona慰問金」5萬日圓。

「Corona慰問金」2021年12月中旬推出立即熱銷，短短不到2個月銷售破20萬件，也讓「PayPay保險」緊急宣布調高保費，比如3個月期的保費從原先500日圓調整為1500日圓，大漲2倍，藉此彌補出險率。

不過疫情歷經2年多，歐美國家早已重啟國門，海外旅遊回溫，業者開始販售COVID-19旅遊險，比如保戶若是因確診無法出行，但所訂的機票和住宿無法退款，就可申請理賠；也有業者推出COVID-19醫療旅遊險，若保戶在國外旅行時染疫，這類保單涵蓋醫療費用，以及緊急醫療交通支出，保費則視前往地區和停留天數等而定。