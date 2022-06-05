國民黨主席朱立倫訪美，第一站到史丹佛大學胡佛研究所，朱立倫提到，距離他上次訪問胡佛已經3年了，強調美方學者專家對美中台關係、台灣的地方選舉感興趣，而國民黨會繼續捍衛中華民國，貫徹自由民主價值，扮演台海和平重要力量。

朱立倫今在臉書發文表示，他這次訪美之行，第一站到史丹佛大學胡佛研究所，距離他上次訪問已經3年了，很高興再次見到許多老朋友，也結交許多新朋友。

朱立倫指出，他們和常駐胡佛熟悉台灣的學者專家，包括戴雅門（Larry Diamond）、祁凱立（Kharis Templeman）、前軍事將領以及新生代學者共同探討了疫情後的國際變局、美中台關係的最新動態，以及大家相當感興趣的地方選舉議題。

朱立倫強調，面對自由主義國際秩序面臨挑戰，國民黨會持續捍衛中華民國、貫徹總理孫中山先生創黨建國以來的自由民主價值。這次來美國，就是要和全世界民主國家交朋友，持續扮演穩定台海和平的重要力量。