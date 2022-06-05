今天是中正紀念堂兒童BNT疫苗接種站開設的最後一天，中央流行疫情指揮官陳時中上午特別前來視察，只不過適逢端午連假，現場前來接種的人數卻不多，台北榮總也精簡人力，從原本第一天開設的6線、1200人次接種量，縮減成3線、600人次接種量因應，但仍然出現工作人員比接種者多的畫面。

中正紀念堂兒童BNT疫苗接種站自6月1日開設，今天為接種最後一天，台北榮總表示，初期為因應可能的搶打人潮，共開設6線，每線最高200人次接種量，不過第一天僅打出200多人，推測與上班日家長無暇帶孩童前來接種有關。

台北榮總指出，端午連假第一天接種人潮開始湧進中正紀念堂，當天出現1200人次的接種高峰，不過今天僅506人完成預約，截至上午10點為止已有156人完成接種，但根據過去幾天的經驗，應會有200名現場隨到隨打的民眾，估計單日接種人數可達700人。

陳時中今特別趁最後一天前來視察中正紀念堂疫苗接種站，他指出，兒童疫苗接種站開設以來，全國七大接種站累計打出2萬4700多劑疫苗，其中北榮就佔3000多劑，今天看到接種現場充滿活潑快樂的氣氛，顯示開設疫苗接種站的成功。

北榮指出，今天共動員47名工作人員前來中正紀念堂接種站支援，其中包含15名醫護，其餘為行政人員，動員人數約前幾天的6成左右。