有民眾昨（4）日於臉書社團「爆料公社二社」上貼出一段行車糾紛影片，可以看見即使警方到場，雙方仍持續叫罵，其中一方甚至作勢上前理論，場面十分火爆。警方表示，兩人後續皆被帶回派出所，不過由於事證不明確，報案方決定不做提告。

據了解，這起事件於05月30日下午1時10分發生在北宜路與新烏路口，25歲的王姓男子指控21歲的林姓男子一夥在行車過程中出言挑釁，車廂被拍，對方甚至亮刀威脅，因此報案求助。

轄區青潭所警員獲報到場後，雙方仍持續有口角糾紛，報案方不斷指控林男亮刀，林男則不悅回應：「那你證據給我。」過程中林姓男子還一度作勢要上前理論，一旁同夥急忙拉住，避免情況失控，

後續通報派出所，將雙方當事人帶回處理，由於檢視報案人行車記錄器及路口監視器後，並無發現持刀情事，因此報案人不提告；警方告知雙方相關權利，並表示如有明確證據，可再至派出所提告。