「蛇姬」林采緹是著名的性感女神代表，擁有甜美臉蛋和前凸後翹身材曲線的林采緹，平時不吝嗇放送福利，也讓她擁超夯人氣，而熱愛戶外運動的林采緹，日前則分享一系列登山照，她辣穿運動內衣、貼身褲大秀好身材，不過林采緹卻被網友揪出誤踩不成文的登山禁忌，而她本人也親自回應：「謝謝提醒～下次知道了」。

林采緹日前分享爬油羅山心得，她表示，前幾次都是走階梯或平整的坡道，這是真的有登山的感覺，有好幾段是陡坡直上，「一路上是整片高聳的杉林木，沿途都在林蔭下行走不會曬～時常起霧置身在雲霧森林裡，真的很美、很療癒」，加上林采緹辣穿運動內衣、貼身褲，S身材曲線一覽無遺，讓她PO文狂吸近萬個讚。

林采緹登山照引發討論。（圖／取材自林采緹Instagram）

不過林采緹卻被眼尖網友揪出，她腳踩三角點拍照，紛紛留言：「大部分爬山的人會覺得三角點是不可以踩或坐的，因為這樣做是對山不尊重」、「爬山請要懂基本禮儀。不能腳踩三角點，這是很犯忌諱的！」對此，林采緹也親自回應：「謝謝提醒～下次知道了」。

同時，也有人留言問林采緹的登山穿搭：「真的穿這套爬上來的嗎？不會全身痠痛？」林采緹表示：「是啊～這不就是運動服嗎？當然有穿外套」，至於有人好奇會不會被蚊子叮，林采緹則說：「是最後拍照才脫下外套的」。