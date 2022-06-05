新北市日前辦理110學年度教師專業學習典範社群徵選，由學校主動申請最終評選出10個典範社群，獲選社群除參與教育豐年季的展出，並透過各區研習及成果發表會活動，提供社群運作經驗、分享社群發展成果，另建立聯繫管道組成相互支持的區域性策略聯盟，讓好的專業社群方案能持續分享擴散，產生更深遠的正向效益。

教育局指出，新北巿各校或跨校的教師專業社群超過500個，學校教師透過社群共學模式，分別聚焦社區文化、閱讀、英語及親師生溝通等各種不同領域，整合資源精進課程活動，讓學生更能有效學習。

獲選的中和國小和樂陶社群，學校為了讓學生感受到故鄉的溫度，學習家鄉產業的文化，建置了設備齊全且色彩繽紛的陶藝教室，在學校中的每一位學生，都能在學校課程的規劃下，親手製作屬於自己獨一無二的作品。成員李姵穎組長說：「中和過去曾經有著很繁榮的陶瓷產業，透過學生親手雕塑陶土，製作獎牌、參與大型裝置藝術及美展等，跨領域學習陶藝與生命之美」。

國際重大教育檢測的PISA評比中，閱讀是其中一項重要的檢測領域，丹鳳高中Just愛閱讀社群自104學年度起便積極的推動閱讀教育。曾慧媚校長表示，學校長期推動學生培養閱讀素養，致力讓校內的每一個角落都成為學生的圖書館，並將學校的閱讀活動連結科技、桌遊，運用跨校的大數據系統平臺提供學生進行智慧選書操作。近幾年學校持續推動國際化的閱讀，與馬來西亞的學生進行交流，並引入國際化的標準來設計閱讀課程，希望讓閱讀能夠陪伴幫助學生的人生。

跨校成立的英語教具應用與研發社群也選獲為10大典範社群，社群成員自強國小林庭芳老師表示，讓學生透過英文的繪本學習後實際動手製作冰淇淋，再導入生活常規，餐點製作結束後，動手將各項製作工具收拾乾淨，讓學生跟各種知識連結並應用在生活中。社群領導人德音國小鍾佳慧老師說：「希望學生知道，英語不只是英語課，語言的知識習得後，可以運用到其他地方，解決生活中的需求」。

教育局表示，學校教師需要各項專業自主的支持，才能夠因時因地發展出多元且符合學生需求的課程。透過專業社群典範的徵選，讓各校社群學習精進，此外教育局也錄製一系列的社群領導人專業增能影片，供學校教師以數位方式進修，以對談方式擴散研究成果，帶領教師瞭解社群運作的內涵提升專業。相關影片請點閱新北市教育局數位學習影音網／課程類別（https：／／estudy.ntpc.edu.tw），期盼學生在老師專業引導下，多元發展適性揚才。