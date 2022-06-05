據《北京日報》報導，當前，北京全市除個別區外，其他各區連續7日以上無社會面病例，疫情防控取得階段性成果，向好態勢持續鞏固。從明天（6月6日）起，除豐台區全域及昌平區部分區域外，餐飲經營單位開放內用；在高三年級學生提前返校備考基礎上，中小學其他年級學生6月13日返校，幼兒園幼兒6月20日返園；快遞、外賣服務人員可進入小區（村）。

此外，為保持常態化核酸篩查力度，乘坐公共交通、進入公共場所必須持72小時核酸證明；進出京嚴格查驗48小時內核酸陰性證明和「北京健康寶」綠碼，抵京24小時後、72小時內須進行1次核酸檢測，抵京人員7日內不聚餐、不聚會，倡導居家辦公。

★居家辦公地區調整為正常上班，中小幼分期分批梯次返校

經專家組綜合研判，首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制、北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組研究決定，自6月6日起，除豐台區全域及昌平區部分區域外，全市其他地區進一步分區分級動態實施以下社會面防控措施。

對於封（管）控區等重點涉疫區域，在充分評估、符合條件後及時解封。居家辦公地區調整為正常上班。公交、地鐵、出租車等公共交通正常運營，加強公共交通防疫體系建設，逐步推進公交、地鐵查驗72小時內核酸陰性證明。餐飲經營單位開放內用服務，控制人流密度，合理保持就餐間距，提倡隔位就坐、打包外賣、使用移動支付等無接觸方式結算。

中小幼分期分批梯次返校，在高三年級學生提前返校備考基礎上，中小學其他年級學生6月13日返校，幼兒園幼兒6月20日返園。各類培訓機構分類恢復實體培訓活動，具體時間由各主管部門確定。高校（大學）嚴格校園出入管理，在做好期末各項安排的前提下組織學生安全有序返鄉返家。

快遞、外賣服務人員可進入小區（村），通過將物品放置在家門口、快遞櫃、貨架（櫃）等方式，減少面對面接觸，進行無接觸配送。安全有序放開裝修、改造、改建、維修等「散裝散建」生產活動，嚴格社區防控，落實從業人員「一登三查」要求。

恢復本市旅行社經營市民「在京團隊旅遊」業務，參加團隊旅遊人員應完成新冠疫苗全程接種或加強免疫接種。各類景區、景點、公園堅持「限量、預約、錯峰」，按照75％限流開放。各類圖書館、博物館、電影院、美術館、文化館和體育健身、演出娛樂、互聯網上網服務等場所按75％限流開放。

堅持社區（村）24小時卡口值守，進入各類公共場所、單位、樓宇、社區（村），參加會議培訓、文藝演出、體育賽事、團隊旅遊等有組織的聚集性活動，嚴格測溫掃碼，不能以亮碼代替掃碼，並將核酸陰性證明時限要求由48小時調整為72小時。

前期，環京地區通勤人員首次進出京須持48小時內核酸陰性證明和「北京健康寶」綠碼，此後持7日內核酸陰性證明和「北京健康寶」綠碼即可。鑒於全市進入各類公共場所、單位、樓宇、社區（村）都需要查驗72小時內核酸陰性證明，因此近期對通勤人員每次進出京查驗要求調整為72小時內核酸陰性證明。

加快推動全市統籌疫情防控和穩定經濟增長實施方案落地見效，多措並舉支持企業正常生產經營，持續加力助企紓困和營商環境優化，精准幫扶受疫情影響的突出行業，加快釋放消費活力，發揮有效投資關鍵作用，促進產業鏈供應鏈安全穩定。

實現連續7日無社會面病例的地區，轉入常態化防控階段，同步調整實施社會面防控措施。

★保持常態化核酸篩查力度，進入公共場所持72小時核酸證明

為鞏固向好態勢，嚴防反彈風險，毫不動搖、全面持續推進動態清零，本市社會面將繼續保持以下從嚴從緊的防控措施。

封（管）控區嚴格落實人員管理、區域管控、核酸篩查和服務保障措施。保持全市常態化核酸篩查力度，對快遞、外賣、冷鏈、市場、家政保潔、交通運輸、裝修裝卸以及平房區、城中村、機場周邊等重點行業、場所、區域人員，繼續按照當前頻次開展核酸篩查。

市民進入各類公共場所、單位、樓宇、社區（村），乘坐公共交通工具，參加有組織的聚集性活動，須持72小時內核酸陰性證明。各行業、各單位、各社區（村）要做好核酸檢測服務保障工作，加強採樣、檢測質量控制和監督管理，滿足市民群眾定期檢測需要。

進出京嚴格查驗48小時內核酸陰性證明和「北京健康寶」綠碼，抵京24小時後、72小時內須進行1次核酸檢測，抵京人員7日內不聚餐、不聚會，倡導居家辦公。

一線疫情防控、醫療衛生、社區、志願者、交通、家政、家裝、外賣快遞等公共服務和城市運行保障人員以及參加重要會議活動的人員，原則上應完成新冠疫苗全程接種或加強免疫接種，各主管部門、用人單位和組織單位做好查驗和組織動員工作。

入住軍休所、療養院、養老院、養老驛站等場所內的老年人應實現應接盡接，探視人員和服務人員應完成新冠疫苗全程接種或加強免疫接種。