確診亡不用1天內火化？ 網友炸鍋抓到了：罰陳宗彥300萬

隨著疫情升溫，染疫死亡的遺體是否應趕在24小時內火化引起討論，不料日前指揮中心指揮官陳時中卻說從未有相關要求，引起軒然大波。國民黨立委賴士葆指出，2021年6月8日的防疫記者會上，指揮中心副指揮官陳宗彥就明確指出要在24小時內火化，真相讓網友全炸鍋，怒轟「陳宗彥要罰300萬嗎？」

新冠肺炎疫情延燒2年多，出現許多令人難過的案件，到今日凌晨0時30分為止，更有2815人染疫身亡，但日前指揮中心卻突然表示並沒有要求確診者遺體需在24小時內火化，引起各界震驚；行政院長蘇貞昌今（5）日則表示「相關的處理方法，我們都希望能夠照規定，而如果溝通還有需要進一步，則請指揮中心和地方政府、業者多多溝通。」

而賴士葆昨日在臉書表示，2021年6月8日的防疫記者會上，有媒體指出指揮中心說確診者遺體不用24小時火化，但殯葬業者擔心會增加染疫風險，是否考慮規定多久必須火化或深埋？當時指揮中心發言人莊人祥表示，雖然沒相關規定但希望儘速；陳宗彥則說，指揮中心有給出相關的指引或規範，地方殯葬的管理機關，實務上還是依24小時內火化，也有明訂業者應如何做好防護工作。

此真相被揭開後也讓網友全炸鍋，怒轟「都燒了幾千具，才開始溝通？」「笑死，兩年來溝通了什麼，在那叫什麼」、「各地政府做兩年了也沒看中央出來澄清，倒是忙著澄清沒多少人看過的假訊息」、「所以陳宗彥要罰300萬嗎？」