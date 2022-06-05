安泰銀(2849)看準內湖科技園區蓬勃發展，帶動大量就業人口進駐內湖區、衍生的金融服務需求日益龐大，對此將原位於信義區的台北101分行遷址進駐內科園區，日前更名為瑞湖分行重新開幕迎賓，以提供客戶更優質服務。

安泰銀表示，全新的瑞湖分行位於內湖七星科技大樓，緊鄰內科園區及西湖市場，機能完善且鄰近西湖捷運站，食衣住行育樂加理財一應俱全。交通便利的瑞湖分行營業空間更明亮寬敞，符合金融友善環境，讓到行洽辦業務的企業及民眾耳目一新。

安泰銀表示，該行以「速度、專業、信賴」為核心經營理念，瑞湖分行未來將持續滿足在地客戶需求，提供合適的產品及服務，不定期規畫理財、健康、養生講座等多元化活動，以貼近客戶生活，希望藉由全體行員的專業服務，讓客戶感受到該行用心。

為慶祝開幕，安泰銀推出瑞湖分行客戶限定3大專屬優惠，包括「滿利瑞湖」新台幣12個月1.375％及美元9個月1.5％高利定存專案，房貸優利1.56％起、信貸優利1.75％起及信用卡新戶首刷最高送刷卡金1000元，以及於網銀或行動銀行限時基金單筆申購3折優惠。