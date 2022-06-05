主打台灣古早味料理的連鎖便當店「梁社漢排骨」，分店一家接著一家開，就有網友發現，梁社漢排骨的官方英文名翻譯超直接，就叫做「LIANG SHE HAN BUY GOOD」，而「BUY GOOD」念起來跟台語的排骨一模一樣，讓大家笑翻「英文一定是國文老師教的」。

排骨被直接翻譯成「BUY GOOD」，唸起來與台語的排骨一樣。(翻攝自 路上觀察學院臉書)

一名網友日前在臉書「路上觀察學院」發文，發現連鎖排骨便當店「梁社漢排骨」的招牌旁，印有英文名「LIANG SHE HAN BUY GOOD」，當中的亮點是排骨被直譯成「BUY GOOD」，唸起來與台語的排骨一樣，讓原PO笑了「排骨 BUY GOOD，原來是懂諧音的店家」。

暗藏玄機的英文店名讓不少網友直呼是第一次看到，紛紛留言：「我到現在才發現」、「細節達人哦！買那麼多次都沒注意到」、「這樣外國的朋友才好意思開口點餐啊」。

此外，還有人發現，原來自己一直叫錯店名，「我現在才發現不是梁『杜』漢」、「原來不只我一直以來都認為中間的字是『杜』…」。